Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tek kadınlarda ise 9 numaralı seribaşı Çek raket Barbora Krejcikova, 16 yaşındaki Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 4-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 10 numaralı seribaşı Avustralyalı rakibi Alex de Minaur'u 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.