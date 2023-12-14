Haber: Mert Osman Erman

29 Kasım'ın erken saatlerinde Sydney'in bir banliyösündeki bir benzin istasyonundan kayboldu.

Polis, aracı bir hafta sonra terk edilmiş bir otoparkta - binlerce bozulmuş donut ile birlikte buldu.

Kadını, 28 yaşındaki kadını, Perşembe günü gözaltına aldı. Ona kefalet reddedildi ve araç hırsızlığı ve diskalifiye sürüş dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya.

İddiaya göre, olayın güvenlik kamerası görüntüleri, kadının yerel saatle 04:00 civarında (28 Kasım'da 17:00 GMT) bir servis istasyonunda dolanırken görüntülendiğini ve ardından gözetimsiz teslimat kamyonetine binip uzaklaştığını gösteriyor.

Belirsizdir eğer kadının kamyonetin 10.000 donut içerdiğini bilip bilmediği. Onun lezzetli avı, News.com.au'ya göre Noel temalı ve klasik donutları içeriyordu.

Krispy Kreme, olayı polise bildirdi ve o zaman müşterilere "çalınan 10.000 donutu yerine koymak için çalıştığını" güvence verdi.