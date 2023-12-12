Haber: Mert Osman Erman

Yaralı ve ciddi şekilde güneş yanığı olan yaşlı balinayı derin sulara geri yönlendirmeye çalışan doğa görevlileri birkaç gün boyunca çaba harcamıştı.

Cumartesi günü, 15 metrelik (49 feet) memeli hayvanın hâlâ hayatta olduğu sırada yüzücülerin onu okşadığı görüntülenmiş, uzmanlar hem balina hem de insanlar için tehlikelere dikkat çekmişti.

Şimdi balinanın cesedi, köpek balığı risklerini en aza indirmek amacıyla kaldırılacak.

Dünyanın en büyük dişli balinası olan sperm balıkları derin deniz besleyicileridir ve kıyıya nadiren yakın görülür. Yetkililer, Cumartesi günü Fremantle'deki Port Plajı'na tehlikeli şekilde yakın yüzen balinayı bulduklarında alarma geçti.

Mark Cugley, eyaletin Biyoçeşitlilik, Koruma ve Çekicilik Departmanı sözcüsü, "Bunu hızlı bir şekilde iyi durumda olmadığını anlamıştık" dedi.

30 tonluk hayvan denize geri döndü, ancak doğa uzmanları onun karaya vurma riski taşıdığını ve onunla etkileşime geçmenin tehlikeli olduğunu uyardı.

Balinanın Pazartesi günü Rockingham yakınlarında yeniden belirdiği, burada karaya oturduğu görüldü.

Yetkililer, onu kurtarmaya çalışırken plajı kapattı. Kurtarıcılar, hayvanı su sıkıntısını ve güneş yanığını en aza indirmek için suyla püskürttü, ancak denize dönmek için çok zayıftı ve Salı sabahı önce daha da kötüleşerek öldü.

Cugley, departmanın şimdi bir vinc kullanarak cesedi kaldırmak ve onu depolama alanına taşımak için planlar yapacağını söyledi.

"Şu ana kadar Perth bölgesinde sperm balığına rastlamak oldukça olağan dışı olduğu için, balinanın ölümü ve bu türle ilgili daha fazla şey öğrenebilmek için kesinlikle bir otopsi veya nekropsi analizi yapmayı düşünüyoruz," dedi.

Bireysel balina karaya oturmaları Avustralya'da yaygın değil, özellikle hayvanlar hasta olduğunda, bu durum genellikle onların yönlendirilmelerine neden olabilir.

Sperm balıkları Avustralya'da tehlike altında listelenmiştir. 19. ve 20. yüzyıllarda neredeyse soyu tükenene kadar avlandıktan sonra sayıları toparlanıyor.