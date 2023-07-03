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Ocak ayında dizinden ameliyat edilen Kyrgios, uzun bir süredir kortlardan uzak kalmış ve geçen ay Almanya'da düzenlenen Stuttgart Açık turnuvasıyla tenise dönmüştü. Avustralyalı tenisçi, İspanya'nın Mallorca kentinde düzenlenen turnuva öncesi antrenmanlarda bu kez bileğinden sakatlanmıştı.

Yazılı açıklamada bulunan Kyrgios, bileğinde tespit edilen yırtık nedeniyle Wimbledon 'da mücadele edemeyeceğini belirtti.

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