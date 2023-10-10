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"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Avusturya ve Türkiye ile iki ülkenin vatandaşları arasındaki birlikteliğe, dayanışmaya ve samimi dostluğa minnetle."

Nehammer, deftere şunları yazdı:

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Nehammer, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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