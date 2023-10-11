Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, iki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirterek, "Biz, Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." dedi.

Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirten Nehammer, "Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasında bir dostluk antlaşmasının olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün gördüğüm çok önemli bir şey var, çok etkilendiğim bir şey var. O da Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli. Ekonomi bakanınız bugün beni çok etkiledi. Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı ve araştırmada gittiği ileri nokta konusunda beni çok şaşırttı bakanınız. Elektrikli arabalar artık üretilmektedir, gerçek yenilikçi, ileriye dönük bir teknoloji ve bu da bizi bağlıyor. Kanaatimce gerçekten büyük potansiyeller var."

"Türkiye ve Avusturya ekonomik ilişkilerde çok iyi bir ilerleme sağlayabilir"

Türkiye ve Avusturya'nın "ortak ve dost" olduğunun altını çizen Nehammer, Türkiye ve Avusturya'nın ekonomik ilişkilerde çok iyi bir ilerleme sağlayabileceğini vurguladı.

Nehammer, görüşmede insan kaçakçılığı ve sınırların korunması gibi konuların ele alındığına işaret ederek, Avusturya'nın bu meselelerle ilgili fonları destekleyeceğini söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avusturya'nın yardımda bulunduğunu belirten Nehammer, "(Avusturya) En kısa zamanda askerlerini göndererek yardımcı olmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Nehammer, iki ülke arasındaki ticarette 5 milyar dolarlık hedefin daha da üstüne geçme niyetinde olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarından dolayı teşekkür eden Nehammer, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Savaşın bitmesi için elinden geleni yapıyor." dedi.

Nehammer, Türkiye'nin "Ukrayna tahılı" konusundaki politikasının çok önemli olduğuna vurgu yaparken, Türkiye'nin bu gibi meselelerde ülkesinin güvenilir bir ortağı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin güvenlik politikaları konusunda gücünü gösterdiğini söyleyen Nehammer, Ankara'da 1 Ekim'de gerçekleştirilen terör saldırısına da işaret ederek iki ülkenin terör örgütleri bertaraf edilmesi konusunda da işbirliğine sahip olduğunu bildirdi.

Nehammer, Hamas'ın saldırılarını kınadıklarını belirterek, olayların daha fazla yayılmasının engellenmesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Rehineler arasında Avusturya vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Nehammer, serbest kalmaları konusunda her türlü çabanın harcanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Nehammer, bölgede Filistinlilerin acılar yaşadığını ve bu acının hafifletilmesi gerektiğini aktararak, "Filistin halkının acılar içinde olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu konuda çalışıyoruz." dedi.

Türkiye ile Avusturya'nın 100 yıllık dostluğa sahip olduğunu vurgulayan Nehammer, "100 yılın bize cesaret vermesi gerekir ve ilişkilerimize her iki ulusumuzun refahı için bu ilişkilerimizi iyi kullanmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap hediyesi için teşekkür eden Nehammer, terörsüz bir dünya dileğinde bulundu.

Nehammer, ortaklık ve işbirliği konusunda bir komisyon oluşturulduğunu ve işbirliği konusunda nasıl hareket edeceklerine dair bir takım çalışmalar olduğunu kaydetti.

Avusturya'daki sanayinin yenilikçi olduğunu anlatan Nehammer, "Türkiye'yle bu ilişkilerimizi çok daha canlandırmamız gerekir. Türkiye gerçekten olağanüstü bir ekonomi ortağımız. Hem cumhuriyet olarak hem de nüfus olarak çok genç bir ülke ve dolayısıyla somut olarak söylemek gerekirse biz planlı şekilde işbirliği yapmak istiyoruz. Hem sanayi açısından hem de ticaret açısından bu işbirliğine açığız ve geliştirmek istiyoruz." dedi.