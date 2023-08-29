Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu ifade, Avusturya'nın iklim bakanının insanlara, vücutlarına demiryolu kartı logosunu dövme yaptırmaları halinde bir yıl boyunca ücretsiz toplu taşıma hakkı tanıyan bir kampanyayı desteklediği zamandan önceydi.

Salzburger Nachrichten'e göre, müzik festivali katılımcılarına genellikle ülke genelinde sınırsız demiryolu, otobüs, tramvay ve metro seyahati için kullanılan Klimaticket ("İklim Bileti") adlı kartın logosunu kalıcı olarak vücutlarına dövme yapmaları teklif edildiğinde tepkiler hızla geldi.

Bu kart genellikle 1.000 avronun biraz üzerinde bir ücretle satılıyor, bu da yaklaşık 1.080 dolar veya lazer dövme silme işlemleri için harcanabilecek miktar kadar demektir.

Bu hafta aynı zamanda İtalya'nın Floransa şehri de hatalı dövme yapma vakasıyla sarsıldı. İki Alman turist, Uffizi Galerileri'ne giden 460 yıllık Vasari Koridoru'na Münih futboluyla ilgili grafiti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. Müze direktörü "yasanın demir yumruğunu" istiyor.