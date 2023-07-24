İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu.

Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, en mutlu günlerden birinin idrak edildiğini belirterek, "Bundan üç sene önce 2020 yılı yine 24 Temmuz'da 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti, üç yılda yapılan araştırmalara göre, Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti" dedi.

Kıyamete kadar milyonlarca insanın Ayasofya'da ibadet etmesini dilediğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü. Ama 86 yıl boyunca Ayasofya içinde ibadet edilen bir mekan olmadı. Bizim büyüklerimiz, ahirete irtihal eden nice insanlar bu hasretle yaşadılar, bu günleri göremediler. Biz inşallah Ayasofya'yı ömrümüz boyunca içinde ibadet ederek, en güzel şekilde değerlendirerek, ahirete o hasretle irtihal etmiş olan büyüklerimizin ruhlarını şad etmeye gayret edeceğiz."

Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek'in "Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya, öz vatanında garipsin, öz vatanında parya" dizelerini hatırlatarak, "İşte Ayasofya'yı öz yurdunda garip olmaktan bundan 3 sene önce bu millet çıkardı. Camilerde ibadet etmek ibadetlerden en makbul olanlarından. Buradan gençlerimize özellikle çağrıda bulunuyorum. Ayasofya açıldı, inşallah bundan sonra Ayasofya'yı hem ziyaret etme noktasında hem ibadetlerimizi bu büyük mabette yapma noktasında daha hassas olalım. Türkiye'nin neresinde olursak olalım Ayasofya'yı gelip ziyaret etsinler" şeklinde konuştu.

Sabah namazını kılmaya gelen vatandaşlardan Beyhan Cengiz, cami çıkışında gazetecilere duygularını anlattığı konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a teşekkür ederek, "O Türkiye'yi davet etti, davetine icabet ettik. Burada dualarda buluştuk. Dualarımızı rabbim makamında kabul ve makbul eylesin. Gurur duyduğumuz ibadethanemiz Müslümanların yüzünü güldürdü. Nu mutlu ki bugün bu konuşmayı yapabiliyoruz. Rabbim ibadethanelerimizi sonuna kadar korusun" diye konuştu.

AA