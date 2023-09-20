Edirne

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de bu yıl 27,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010'dan sonra son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

1 Ekim-31 Ağustos arasındaki tarım sezonunda (2022-2023 sezonu) "su/tarım yılı" yağışları, Trakya çevrelerinde yüzde 40'a ulaşan oranda geriledi.

Bu zaman diliminde Tekirdağ'ın son 60 yılın, Edirne'nin ise son 59 yılın en düşük yağışını aldığı belirlendi.

Trakya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış azlığı pek çok ürünü olumsuz etkiledi.

Çiftçiler ayçiçeği hasadına devam ederken, yaklaşan hububat ekim dönemi öncesi kuraklığın devam etmesi endişesini taşıyor.





"Kuru toprağa ekim yapılacak gibi görünüyor"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentte kuraklığın kıştan bu yana sürdüğünü söyledi.

Arabacı, martta erken ekilen ayçiçeğinin veriminin iyi olduğunu, mayısta yağışlar nedeniyle geç ekilen mahsulün veriminin düşük olduğunu dile getirdi.

Buğday ekim dönemi yaklaşırken kuraklığın devam ettiğini belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Görüntü itibarıyla geçen yıl olduğu gibi büyük bir ihtimalle kurakta hazırlık yapılıp kurağa ekim yapılacak. Kurağa buğday ekilir mi ekilir, kanola da ekilir ama bundan sonra gelecek yağışlar çok önemli. Eğer ürünün çıkmasını sağlayacak yeterli yağış alırsak önümüzdeki yıl bir sıkıntı yaşamayız ama şu an için çok kurak. Toprağı işleme ve diğer konular da daha masraflı oluyor. Kurak bir dönem geçiriyoruz ama lokal olsa da yağış alacağımızı umuyorum. Buğday ekildikten sonra kış dönemine kadar yağış almazsak ve buğday çıkmazsa onu düşünmek bile istemiyorum, o kötü bir tablo olacaktır."

"Kuraklık bu şekilde devam ederse buğday ekimini biraz zor yaparız"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da bu yıl etkili olan kuraklık ve aşırı sıcağın çiftçilere zor günler yaşattığını ifade etti.

Şaylan, iklimdeki değişimin en çok çiftçileri etkilediğini vurgulayarak, bu durumun hububat üretimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kuraklık ve aşırı sıcaklık dolayısıyla ayçiçeğinde çok büyük verim kaybı yaşadıklarını söyleyen Şaylan, geçen yıl dekardan 250 kilogram ürün aldıkları tarlalarda bu yıl verimin yaklaşık 50 kilograma kadar düştüğünü ifade etti.

Üreticilerin büyük zarar ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Şaylan, "Bu sene gerçekten uzun yıllardan beri görülmemiş, belki 40-50 seneden beri görülmemiş bir kuraklık yaşadık. Yağışlar da ektiğimiz ürünlerin gelişimini olumlu etkileyeceği dönemde yağmadığı için çok faydası olmadı. Bu sene yaptığımız masrafı bile alamayacağız." diye konuştu.

Şaylan, kuraklığın devam etmesi durumunda buğday ekiminin de olumsuz etkileneceğini anlattı.





Kuraklığın sürmesinin buğday ekimini zorlaştıracağını belirten Şaylan, "Toprağı işlemekte problem çekeriz, toprağın belirli bir nemi olmazsa buğday ekimini yapamayız. O yüzden kuraklık bizi aşırı derecede etkiler. Kuruya ektiğimiz zaman mahsulün çıkışında problem yaşıyoruz. İyi şartlarda ekerseniz ürünü biçtiğiniz zaman hem kalitede hem miktarda iyi ürün alıyorsunuz. Kuraklık kaynaklı problemler had safhada." dedi.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da bu sene ki gibi kurak bir yıl hatırlamadığını söyledi.

AA