Haber: Suat Ünal

Gökay Kalaycıoğlu ve Sema Aydemirin sunuculuğunu yaptığı organizatörlüğünü ise Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler’in gerçekleştirdiği Türkiye Kristal ödülleri 2023 gecesinde Orhan Gencebay, İvana Sert, Hakkı Nulut, Coşkun Sabah, Nuri Alço gibi bir çok ünlününde katılım sağladığı muhteşem gecede oyuncu Ayçın Tuyun ile nişanlısı yönetmen ve aksiyon oyuncusu Habib Göktekinde yer katıldı.Yapımcılığını Ömer İlhan'ın yaptığı “KISASA KISAS” projesinde nişanlısından gizleyerek kanserli bir şekilde oynayan özellikle aksiyon sahnelerinde harikalar yaratan ünlü oyuncu Ayçın Tuyun en güçlü kadın oyuncu ödülüne layık görüldü Tuyun ödülünü alırken şu sözleri dile getirdi.

İnanın bu sürecimde bu ödül beni çok motive ve onure etti özellikle kanser sürecimde desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen nişanlım Habib Göktekin’e çok teşekkür ederim elimi hiç bir zaman bırakmadı ve bu ödülü kanserle mücadele eden insanlara ithafen alıyor ve onlara hediye ediyorum dedi.

Arabesk dünyasının duayeni Hakkı Bulut ise ‘’Elbiseniz çok güzel adeta bir melek gibisiniz Ayçın hanım bende inanıyorum ki inşallah bu hastalığı yenecek ve daha çok ödül alacaksınız sözlerini dile getirdi’’