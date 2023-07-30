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Bursa'da korkunç bir olay yaşandı

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı

Öte yandan vatandaşlardan Feride Ulaş, gazetecilere yangını görünce bölgeye geldiğini ve işçilere su ikramında bulunduğunu söyledi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri, 70 işçi ile müdahale edildi.

İhbar üzerine, bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi İkizdere Barajı mevkisinde bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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