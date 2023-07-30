Nişanlısı tarafından canice öldürülen Gönül Er için bugün Kocasinan Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Gönül Er'in annesi Emine Er, kardeşi Uğur Er ile yakınları katıldı. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da cenazeye katılanlar arasındaydı.

Karahasanoğlu, yıllardır birlikte çalıştıkları kameraman Uğur Er'in acısını paylaşmak için cenazeye katıldıklarını belirterek "Uğur Er kardeşimiz gerçek bir imtihan içerisinde. Öylesine ki 4 yıl önce ağabeyini bir deniz kazasında kaybetti. Geçtiğimiz gün de ablası menfur bir saldırı sonucu katledildi. Uğur Er kardeşim acı içinde ızdırap içinde. Allahtan ona sabır diliyorum. Bugün beni duygulandıran diğer bir tablo bir annenin ikinci kez evlat acısına gözyaşı döktüğüne şahit olmak" dedi.

HABER:METE YILMAZ