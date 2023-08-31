Bakü

Hankendi ve civar bölgelerde yaşayan Ermenilere ulaştırılması için 40 ton un yüklenen ve Bakü'den hareket eden iki tırın, 28 Ağustos'ta vardığı Rus güçlerinin kontrol noktasından geçişine henüz izin verilmedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile diplomatik misyon temsilcileri, tırların beklediği alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermenistan ve bu ülkenin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde oluşturduğu ve desteklediği sözde rejimin Ağdam-Hankendi yolunun açılmasını engellediğini bildirdi.

Ağdam-Hankendi yolundan imtina edilmesini "ırkçılık" olarak değerlendirdiklerini belirten Hacıyev, "Azerbaycan, tüm yolları açarak yeniden entegrasyon sürecine başlamak niyetindedir. Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenliklerini sağlamaya hazırdır. Fakat onların yol konusunu siyasi manipülasyon ve spekülasyon aracına dönüştürdüğünü görüyoruz." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'la önceden konuşmadan göstermelik ve popülizm amacıyla Laçın'daki sınır kontrol noktasına bazı araçlar getirdiğini hatırlatan Hacıyev, "Dün de bazı Ermeni yanlısı, yolsuzluğa bulaşmış Avrupalı politikacılar Azerbaycan sınırına gelerek tiyatro gösterisi yaptı. Bu gibi adımların hiçbir anlamı yoktur." diye konuştu.

Hacıyev, "Azerbaycan hiçbir zaman kendi arazisinde gri bölgenin bulunmasına müsaade etmeyecektir. Azerbaycan, hiçbir durumda bölücü rejime tahammül etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kızılayının bölgedeki Ermenilere un getirdiğini hatırlatan Hacıyev, "Yine de ırkçı politikasının göstergesi olarak bunu kabul etmiyorlar. Bu durum yeniden entegrasyona 'hayır' demeleri anlamına geliyor. Yükten imtina edilmesinde sorumluluk tam olarak sözde rejimde ve Ermenistan yönetimindedir." şeklinde konuştu.

Hacıyev, bazı Batı basınında durumun çarptırılarak yansıtıldığını söyleyerek "Azerbaycan arazisinde herhangi bir yasa dışı bölgenin, merkezi hükümetinin kontrolü dışındaki herhangi bir arazinin mevcudiyeti kabul edilemezdir." dedi.

"Azerbaycan'ın bu yöndeki çalışma ve çabalarını sonuna kadar destekliyoruz"

Ziyarette yer alan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan topraklarında yaşanan hadiselerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları çerçevesinde ele alınması gerektiğini, Türkiye'nin yaklaşımının da bu yönde olduğunu anlattı.

Bağcı, 2. Karabağ Savaşı sonrasında üç yıldır barış sürecinin devam ettirildiğini hatırlatarak "Türkiye, bu barış görüşmelerini de sonuna kadar desteklemektedir ve barış yolunda Ermenistan'la da normalleşme çabası içerisindedir. Üç yıldır yürüyen barış görüşmeleri sürecinde bir 'insani kriz' yaratma çabaları barışa katkı vermeyecektir, barış sürecini kesintiye uğratacaktır. Mesele eğer gıda ise ihtiyaç maddeleri ise Azerbaycan'ın kendi toprakları içerisinde sunduğu bir çözüm vardır. Eğer bir ihtiyaç söz konusuysa Azerbaycan Kızılayı bugün insani bir adım atarak tırlarla un getirmiştir. Azerbaycan'ın bu yöndeki çalışma ve çabalarını sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.

AA