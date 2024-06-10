Sarı-lacivertli kulübün 1998-2018 yıllarında başkanlığını üstlenen Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3 hafta önce arkadaşlarıyla Fenerbahçe'yi yönetmeye talip olduğunu hatırlatarak, "Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk. Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede Sayın Ali Koç ve yönetimi, üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kazananın Fenerbahçe olması temennisinde bulunan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, çocuklara, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim. Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe'deki ölü toprağı kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız. Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."