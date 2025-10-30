İSTANBUL (AA) - Babacan Yapı, Sefaköy'de tamamladığı Port Royal projesinde kalan son daireler için peşin fiyatına 24 ay taksit kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Babacan Yapı, ulaşılabilir konut anlayışı doğrultusunda geliştirdiği yeni kampanyasıyla, faiz ve kredi gerektirmeyen, peşin fiyatına 24 ay taksit seçeneği sunarak sınırlı sayıdaki daireler için alternatif ödeme imkanı sağlıyor.

Kampanya kapsamında yüzde 30 peşinatla 2+1 daireler 10 milyon 900 bin liradan, 3+1 daireler ise 15 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya, tapusu ve iskanı hazır olan ve hemen teslim durumundaki sınırlı sayıdaki daireler için geçerli olacak.

Kampanya, Sefaköy'de hayata geçirilen Port Royal projesi kapsamında geçerli olacak.

Beş blokta 814 daire ve 51 ticari üniteden oluşan proje, 1+0'dan 3,5+1'e kadar farklı konut tipleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Proje, E-5 ve Basın Ekspres yoluna paralel konumuyla ulaşım açısından büyük avantaj sunarken, metrobüse sadece 300 metre mesafede yer alıyor.

Akıllı ev teknolojileri ile donatılmış projede, aydınlatma ve enerji kontrolü sağlayan kablosuz alarm sistemlerine, hareket sensörlerinden panik butonuna kadar gelişmiş sistemlerle desteklenen daireler, enerji verimliliği ve güvenliği de bir arada sunuluyor.

Proje aynı zamanda alışveriş merkezleri, üniversiteler, kafe, restoranlar ve Küçükcekmece Adliyesi gibi birçok alana kolay erişim imkanı sağlıyor. Böylece sakinlerine hem konforlu hem de ulaşılabilir bir şehir hayatı vadediyor.

- 'Sosyal donatı alanları, dingin bir yaşam deneyimi sunuyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, uzun yıllardır hem tüketicinin hem de sektörün beklentilerini analiz ederek geliştirdikleri modellerle binlerce kişinin ev sahibi olmasına aracılık ettiklerini belirtti.

Babacan, bu yaklaşımı Sefaköy'de tamamladıkları Port Royal projesiyle sürdürdüklerini aktararak, 'Port Royal, E-5 ve Basın Ekspres yollarının kesişim noktasında yer almasıyla İstanbul'un her noktasına kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Sosyal donatı alanları, huzurlu atmosferi ve modern mimarisiyle de hem şehirli hem de dingin bir yaşam deneyimi sunuyor.' ifadelerini kullandı.