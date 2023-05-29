İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlamasının ardından Cumhur İttifakı seçmenleri Bağcılar Meydanı’na akın etti. Meydan kısa sürede her yaştan ve kesimden vatandaşla doldu taştı.

100 bini aşkın kişi katıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan 100 bini aşkın kişi müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Kimi çalan şarkılara eşlik ederek söyledi kimi de oyunlar oynayıp kutlama yaptı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasını da toplu olarak dinledi.

Şimdi hedef 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir

Kutlamalara Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de eşi Nihal Özdemir’le birlikte katıldı. Seçimi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Özdemir, “Böylesine önemli bir dönüm noktasında Cumhurbaşkanımıza sahip çıkan, ülkesinin geleceğine sahip çıkan güzel Bağcılar’ımızın güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu davaya 1992 yılından bu tarafa çok büyük hizmet etin Bağcılar. Bu büyük davaya gönül veren, bu davanın her zaman yükünü çeken Bağcılar’ın güzel insanlarından Allah razı olsun. Muhteşem bir zaferle ikinci yüzyılımızın kapsını araladık. Bu muhteşem zaferin kazanılmasında büyük mücadele yürüten Cumhur İttifakı üyelerine teşekkür ediyorum. Bitmeyen bir hesap daha var. Bitmesi gereken bir hesap daha var. İşte o hesap 2024 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. 2024 yılında Saraçhane’ye Ak Parti bayrağını dikmeye hazır mıyız? İstanbul’umuzu Cumhur İttifakı’na kazandırmaya hazır mıyız Bağcılar? İnşallah bugünden itibaren yorgunluğumuzu hemen atarak hem Bağcılar’ımızda rekor bir oyla hem İstanbul’umuzda rekor bir oyla hedef 2024 diyoruz” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI