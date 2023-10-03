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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelecek dönemde siyasi gündem ve etaplarla ilgili stratejik değerlendirmelerini yaparak kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini söyledi.

İlk gündemlerinin depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmek olduğunu anlatan Bahçeli, yaraların özenle sarılacağını, güvenli bir gelecek kurulacağını ifade etti.

Devlet Bahçeli, ikinci gündem konularının sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve her kesime yaymak olduğunu belirtti. Enflasyonla mücadelede başarılı sonuçlar alındığını, herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığının günden güne tesirini kaybedeceğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayıları 16 milyonu bulan emeklilerimizin insanca ve huzur içinde yaşayacakları bir ücret düzeyine kavuşmalarından başka seçenek kalmamıştır. Emekli maaşlarına enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zammın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. Ayrıca küçük ölçekli iş yapan esnaflarımızla çiftçilerimizin prim yükünün hafifletilmesi, ev hanımlarına sigorta desteği sağlanması hususunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu çerçevede küçük esnafın emeklilik gün sayısı 7200'e indirilmelidir. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü şerefine memurlarımızdan işçilerimize, emeklilerimizden esnaflarımıza, çiftçilerimizden dar ve orta gelirli insanlarımıza varıncaya kadar sosyal ve ekonomik yönden hepsinin yüzünü güldürmek boynumuzun borcudur."

"1 Ekim saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak"

MHP lideri Bahçeli, terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü milletin ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarmanın, üçüncü gündem konuları olduğunu vurguladı.

Bahçeli, 1 Ekim 2023'te, Meclis'in açıldığı gün Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı binalarının önüne kadar gelen teröristlerin bombalı saldırı girişiminde bulunduklarını hatırlatarak, bu hain saldırıda iki polisin yaralandığını, iki teröristin imha olduğunu söyledi. Bölücü teröristlerin Kayseri'de şehit edip otomobilini gasbettikleri veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörü bütün inancımla lanetliyorum. Bu kanlı eylemi, 'PKK'nın ölümsüzler taburu' isimli şerefsiz bir aparatının gerçekleştirdiği belli olmuştur. Terörün sonuç alması, Türkiye'ye geri adım attırması, haklı mücadeleyi sekteye uğratması asla, kata mümkün değildir. Bu haşaratların, bu insanlık defolarının, bu soysuzların inşallah kökü kurutulacaktır. Terörle huzur, terörle güvenlik, terörle insanlık arasında ikinci bir seçenek yoktur. Bölücü terör örgütü karşısında şaibeli ve şüpheli duruş sergileyen, canilere sahip çıkan veya onlardan medet uman kim varsa, durumunu tekrar gözden geçirmeli, hıyanetle çakışan yollarını derhal ve ön şartsız ayırmalıdır. Elbette 1 Ekim tarihli terör saldırısının önü ve arkası süratle aydınlatılacak, teröristlerin Kayseri'den Ankara'ya nasıl geldikleri, yardım ve yataklığın kimler tarafından yapıldığı açıklığa kavuşacaktır."

Devlet Bahçeli, saldırının esasen Türkiye'ye karşı yapıldığını belirterek, "Bu saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi, eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ'cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır." diye konuştu.

"Şanlı bir mücadele esnasında arasak bile hiç kimseyi bulamayız"

MHP lideri Bahçeli, emniyet teşkilatında tecrübeyle ve kahramanca görev yapan, fakat bir sebepten dolayı görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasına tevessül edilmesinin doğru ve hakkaniyetli bir uygulama olmadığına işaret etti.

Terörle mücadeleyi cesaretle ve inanmışlıkla icra eden kamu görevlilerinin itibarlarıyla ve mesleki onurlarıyla oynanmasının çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet vereceğini dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"(Bu vatan için kim canını ortaya koyar?) diye sorulduğunda; sağına, soluna bakmadan, arkasını önünü kollamadan 'Ben varım.' diyen vatan evlatlarına sahip çıkmak, üstlendikleri makam ve görevlerinde sabit tutmak milli güvenliğimizin kaçınılmaz bir gereğidir. Nefisleri ve ertelenmiş hesapları çatıştırarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek çok zordur. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünden sonra vatana ve millete fedakarlıkla hizmet eden evlatlarımızı darıltırsak, incitirsek, kırıp küstürürsek, Allah muhafaza, günü geldiğinde, ihtiyaç hasıl olduğunda sonu şehadet veya gazilik olan şanlı bir mücadele esnasında arasak bile hiç kimseyi bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz; kahramana mükafat, haine cezadan başka bir şey olamaz. Terörle mücadelede deneyim kazanmış, ahlaken ve vicdanen milletine kendisini vakfetmiş kim varsa başımızın tacıdır, onların üzülmesi ve dışlanması çok sakıncalıdır."

"Yeni anayasa hem MHP hem de Cumhur İttifakı için ortak hedef"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dördüncü gündem konularının ise yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletin beklentilerine uygun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın hukuki altyapısını kuran bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MHP yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır. Toplumun her kesimi bu sürecin içinde olmalıdır. TBMM'de temsil edilen siyasi partiler sorumluluktan kaçmak yerine, milletimizin taleplerine müzahir, yapıcı ve destekleyici tavır ve tutum içinde hareket etmelidir. Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Artık vakit gelmiştir.

Kılıçdaroğlu'nun tek adamla anayasa olmaz çıkışı aymazlıktır, akılsızlıktır, ayıptır. Kaldı ki Türkiye'de tek adam sistemi falan diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın anayasa hazırlığını istismar etmek ve minder dışına çıkmak için kullanıldığı açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasayla taçlandırmak hem MHP hem de Cumhur İttifakı için ortak hedeftir."

"Suriye ve Mısır ile temaslar memnuniyet verici"

Bahçeli, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişikliğinden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete varıncaya kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe kuşatan bir milli stratejiyi el birliğiyle oluşturup olgunlaştırmanın diğer gündem konuları olduğunu anlattı.

Altıncı gündem konularının ise çevrelerini samimi diyalog ve sağlam diplomasi imkanlarıyla barış kuşağı haline dönüştürmek, komşularla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmak olduğunu açıklayan Bahçeli, "Suriye ve Mısır ile temaslar memnuniyet vericidir. Sığınmacıların ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri için bütün tedbirler eşzamanlı olarak alınmalıdır. Ülkemizde misafir ettiğimiz komşu ülke insanlarına cephe almak vatanseverlik değil, provokatörlüktür." değerlendirmelerinde bulundu.

Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret eden Bahçeli, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, 19 Eylül 2023'te Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonuna değinerek, "Karabağ Türk'tür, Türk milletinindir, Azerbaycan'ın egemenlik alanı ve sonuna kadar da toprağıdır. Azerbaycan'ın siyasi ve toprak bütünlüğüne tartışmasız, hilafsız, ön şartsız saygı duyulmalı, Karabağ üzerinde hiçbir muhasım güç hesap hatası yapmamalıdır. Sayın Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında 5 Ekim 2023'te İspanya'da yapılacak görüşmenin hayırlara vesile olması içten beklentimizdir." dedi.

"(15 Temmuz) Unutursak gök girsin kızıl çıksın"

İl ve ilçe kongrelerini büyük oranda tamamlayarak 14. Büyük Kurultay'a hazır hale geldiklerini dile getiren Bahçeli, partisinin seçimlere heyecan ve inanmışlıkla hazırlandığını vurguladı. Bahçeli, "Aklın yolu bir, genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik için Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. İstikrar ve hizmet için, uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşmak için 31 Mart 2024'te zilletin kalan izlerini de silmek için serdengeçti bir yürekle çalışmanın azmindeyiz. Yönetimde istikrar, daha güçlü istikbal için çare Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

Bahçeli, FETÖ'cülerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ümit bağlamamasını isteyerek, "Siyasi figüranlarına güvenmesin, film festivallerinde dönen dolaplara aldanmasın; biz 15 Temmuz'u, 254 şehidimizi, gazilerimizi, tepemizden yağan bombaları, üzerimize sürülen tankları unutmadık; herkes bilsin ki unutursak kanımız kurusun, unutursak gök girsin kızıl çıksın." ifadelerini kullandı.

AA