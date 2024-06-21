Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji dönüşümünün önemine değinen Bayraktar, bu dönüşümün ancak ciddi yatırımlar gerektiren köklü değişikliklerin yanı sıra bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğiyle başarılabileceğine işaret etti.

Bayraktar, bu kapsamda, Türkiye olarak 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için özgün bir enerji dönüşümü stratejisi geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Altyapının enerji sektörü için kilit öneme sahip olduğunu, iletim hatları olmadan başarılı bir enerji dönüşümünün sağlanamayacağını kaydeden Bayraktar, "Türkiye'de, enerji güvenliğinden ödün vermeden ulusal enerji stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi ekleyebilmemizi sağlayacak bir şebeke inşa etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bayraktar, hükümetler arası işbirliklerinin genişletilmesi durumunda ortak altyapı projeleri için çok daha fazla potansiyel ve sinerjinin oluşturulabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ŞİÖ ülkeleri, iyi entegre edilmiş bir mega şebekenin yanı sıra kapsamlı bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için birlikte çalışabilir. Komşularımız Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan ile bölgelerimizin enterkonneksiyon kapasitelerini arttırmak için halihazırda çalışıyoruz. ŞİÖ çatısı altında bu mega şebeke üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Amacımız, bölgeler arasında kaynakları etkin bir şekilde kullanan ve ülkeler arasında elektriği etkin bir şekilde ileten bölgesel olarak birleştirilmiş piyasalar oluşturmak olmalı. Üye ülkeler onaylarsa bu çalışma grubunun ilk teknik toplantısına önümüzdeki sonbaharda ya da 2025’in ilkbaharında Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz."

Enerji dönüşüm teknolojilerine de değinen Bayraktar, Türkiye de dahil olmak üzere üye ülkelerin bu teknolojilere yatırım yaptığını, uluslararası bir işbirliğiyle bu sektörün daha da geliştirilmesi ve küresel olarak daha fazla pazara hitap edilmesi için büyük bir potansiyelin de bulunduğunu söyledi.