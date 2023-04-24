Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve iki yüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti'ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir."

ABD Başkanı Biden, 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Ermeni iddialarını gündeme getiren bazı hükümet ve yetkililerine tepki gösterildi.

Gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar için "tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalar" nitelendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır. Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz."

Açıklamada hiç kimse ve hiçbir kuruluşun, Türkiye'ye kendi tarihiyle ilgili ders veremeyeceği vurgulanarak "Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu'nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz." denildi.

AA