İzmir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Bisikletçiler Federasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların destekleriyle İzmir'de bir otelde düzenlenen EuroVelo (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) Bisiklet Turizmi Konferansı'na katıldı.

"Mirasa Yeni Bir Bakış Açısı: Bisiklet" temasıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Ersoy, bisiklet rotaları ağına Türkiye'den seçilen ilk destinasyon olan İzmir'de gerçekleşen bu konferansın, sektörün tüm aktörlerini bir araya getirdiğini aktardı.

Konferansa 30 ülkeden katılımcı geldiğini vurgulayan Ersoy, Avrupa ve dünyada sürdürülebilir bisiklet turizminin gelişimine ve geleceğine yönelik önemli değerlendirmeler yapılacağını kaydetti.

Ersoy, bu yılki temanın İzmir'e özel belirlendiğini dile getirerek, "Çünkü bugün açılışını yaptığımız bu konferans, katılımcılarını bisikletin kültürel ve doğal mirası şekillendirmedeki rolünü düşünmeye teşvik ediyor ve bu alandaki en iyi, en yeni uygulama ve yaklaşımları masaya yatırıyor. Kısacası İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi mirası, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes ve Bergama şehirleri, Ege kıyılarında uzanan eşsiz coğrafi ve tarihi yapısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak için mükemmel bir ortam sunuyor." diye konuştu.

Parlayan turizm başlıkları arasında yer alan bisiklet turizminde tüm bisikletçi kategorilerine uygun rotalar geliştirilmesine destek olduklarını anlatan Ersoy, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kültürel mirası, gastronomik değerleri, milli parkları, köyleri kapsayan 100'ü aşkın bisiklet rotası ile bisikletseverleri buluşturduklarını vurguladı.

Bakan Ersoy, Avrupa kıtasını birbirine bağlayan 19 bisiklet rotasından 8 ve 13 numaralı rotalara Edirne, Kırklareli ve İzmir ile katılım sağladıklarına işaret ederek, şunları paylaştı:

"EuroVelo 13 Bisiklet Rotası, Edirne'den Türkiye'ye giriş yapıyor ve Kırklareli'ne kadar lavanta ve ayçiçeği tarlaları arasında bisikletseverlere muhteşem manzaralar sunuyor. İzmir'in Dikili Limanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan EuroVelo 8 Akdeniz rotası ise sırasıyla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Bergama Antik Kenti, İzmir Kuş Cenneti, Karşıyaka, Alsancak, Seferihisar, Sığacık, Urla, Alaçatı gibi İzmir'in güzel noktalarından geçerek bir başka UNESCO Dünya Kültür Mirası olan Efes Antik Kenti'nde sona eriyor.

90 bin kilometreyi geçen ve ağın en önemli rotalarından biri olan EuroVelo 8 Akdeniz Bisiklet Rotası, 2022 verilerine göre EuroVelo ağının en çok kullanılan rotasında bulunuyor. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda Türkiye'den Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na dahil olan il sayısı daha da artacak ve böylece Türkiye, bu bisiklet rotalarıyla da ziyaretçilerine tarih, kültür, sanat, doğal güzelliklerinden gastronomiye kadar birbirinden farklı birçok özgün deneyimi bir arada sunmaya devam edecek."

Bisiklet dostu konaklama tesisleri

Türkiye'yi bisikletle gezmek isteyenler için 2021 yılında öncü bir sertifika çalışmasına bakanlık olarak imza attıklarını aktaran Ersoy, "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" belgesini, bisikletçilere özel verilerden rota bilgilerine, bisiklet tamirinden, yıkama ve park alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren otellere verdiklerini söyledi.

Ersoy bugün itibarıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kastamonu, Edirne, Muğla, Afyonkarahisar, Konya, Sakarya, Tokat ve Eskişehir gibi illerde bu belgeye sahip toplam 49 konaklama tesisinin bulunduğunu anlatarak, "Hedefimiz bisiklet dostu konaklama tesisi belgesine sahip olan tesis ve il sayımızı da ilerleyen dönemde çok daha arttırmak." ifadesini kullandı.

- "Türkiye turizmi yoluna rekorlarla devam edecek"

Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık olarak Türkiye'nin turizm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak, sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturarak tarihi değerlerin ve doğanın geleceğini korumak ve uluslararası sahnede destinasyonları en iyi şekilde tanıtmak için çok yönlü projelere imza attıklarını söyleyerek, turizmi 12 aya ve Türkiye'nin 81 iline yaymaya çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin, dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım yapan ülkesi haline geldiğini belirten Ersoy, 200'den fazla ülkede global TV kanallarının yanı sıra online kanallarda içerik ve reklam alanlarında işbirliği yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin Instagram hesabı

Türkiye'nin Instagram hesabının 2,9 milyon takipçiyle dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer aldığını kaydeden Ersoy, kısa sürede ilk sıraya yükselmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yapılan tanıtım ve reklam çalışmaları sonucunda 2023 yılının 8 aylık döneminde toplam 33 milyon 426 bin 940 yabancı ziyaretçinin ağırlandığına dikkati çeken Ersoy, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,95 artışa denk geldiğini, Türkiye turizminin bundan sonra da yoluna rekorlarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Süleyman Elban ise şehirlerdeki bisiklet kullanımının ve bisiklet kullananlara saygının, buraların gelişmişliğini gösteren önemli kriterlerden biri olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin en gelişmiş, saygın şehirlerinden İzmir'de bu konferansın düzenlenmesinin, bu farkındalığın oluşmasına ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına katkı vermesini diledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da konuşmasında, şehirlerin sürdürülebilir ve çevre dostu büyüyebilmesinin, ulaşım politikalarının doğru şekilde hayata geçirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayarak, bisikletin günlük ulaşım ihtiyacını karşılaması için çalışacaklarını aktardı.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu Başkanı Henk Swarttouw ise 2012'den bu yana 2-3 yılda bir düzenlenen konferansın, bu yıldan itibaren yıllık olarak düzenleneceğini belirterek, bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın artmasını amaçladıklarını söyledi.

Bir dizi oturum, çalıştay ve sosyal etkinlikten oluşan konferans, yarın sona erecek.