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Küba'ya uygulanan ambargonun ele alındığı görüşmede, Gazze’deki durum da değerlendirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Nijniy Novgorod’da, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

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