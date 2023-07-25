ANKARA AA- Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı TÜYAP'taki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023'ün açılış töreninde yaptığı konuşmada, alanında en büyük uluslararası organizasyonlardan olan fuarın bu sene on altıncısının düzenlendiğini belirtti.

Savunma ve güvenlik konusunun ülkeler için her zaman büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Güler, "Özellikle son dönemde bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir dönemden geçilmektedir. Böylesine hassas bir ortamda ulusal güvenlik konusu ile onun ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesiyle, bu alanda yerli ve millilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdığına işaret eden Güler, şunları söyledi:

"Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bugün yurt içinde ve sınır ötesinde büyük başarı ile icra edilen harekatlarda, mavi ve gök vatanımızın hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunmasında, başta dost ve kardeşlerimizin haklı davalarına verilen destek olmak üzere birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerimizin katkısı açıkça görülmektedir. Savunma sanayinde ulaştığımız bu üstün seviye bizler için bir gurur kaynağıdır. Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın başladığı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiye haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatmak böylece günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır."

"Yeni fırsatlar oluşturacak"

Tasarımdan üretime yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen ürünlerin önemli bir ihracat kalemi haline de geldiğine dikkati çeken Güler, "Dünya çapında talep gören gelişmiş silah sistemlerimizin kardeş, dost ve müttefik ülkelere ihracıyla bir yandan ülke ekonomimiz güçlenmekte diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle uluslararası alanda kurduğumuz kapsamlı ilişkiler ve işbirliklerimiz de çok yönlü olarak geliştirilmektedir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca icra edilen IDEF'i, savunma sanayi ekosisteminde faaliyet gösteren temsilcilerle işbirliklerini güçlendirmek için önemli bir platform olarak nitelendiren Güler, "Bu anlamda IDEF 2023'ün ülkemizin savunma sanayinde ulaşmış olduğu imkan ve kabiliyetleri tüm dünyaya tanıtacağına, paydaşlarımız ve ortaklarımızla yeni işbirliği imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağına, yeni fırsatlar oluşturarak ilişkililerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.