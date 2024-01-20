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SOM 2011, CİRİT 2012, SOM-A 2013, BORA 2013, HGK-1 2014, MAM-L 2016, L-UMTAS 2016, HGK-84 2017, LHGK-84 2017, KGK-82 2018, UMTAS 2018, MAM-C 2018,TEBER 2018, KGK-83 2019, HGK-82 2019, OMTAS 2020, SORS 2020, HİSAR-O 2021, ATMACA 2021, GÖKDOĞAN 2021, BOZDOĞAN 2021, MAM-T 2021, BOZOK 2022, HGK-83 2022, TRLG-230 2022, TAYFUN 2022, SUNGUR 2023, MİDLAS 2023, SİPER 2023, AKYA 2023, Hibrit İtki Sistemi Uzay Motoru 2023 ve İnsanlı İlk Uzay Misyonu&Türk Uzay Bilim Misyonu 2024."

Türkiye'nin uydu, roket ve insanlı uzay misyonu projelerini paylaşan Kacır, proje isimlerini şöyle sıraladı:

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Gurur duy Türkiye" etiketleriyle paylaşım yaptı.

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