İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesince Validebağ Korusu'nda düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri'nde çocuklarla bir araya geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı etkinlikte çocuklara oyuncak dağıtan Kurum, şiir okumak isteyenlere mikrofon uzattı.

Alanda kurulan oyun parkı, yüz boyama atölyesi ve kaligrafi atölyesinde çocuklarla vakit geçiren Kurum, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti.

Çocuklarla halat çekme oyunu oynayan Kurum, eşi Şengül Kurum ile etkinlik alanındaki vatandaşlara yemek dağıttı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Tam 103 yıl önce bugün, milletimizin hür iradesinin, millet egemenliğinin bütün dünyaya ilan edildiği gündür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk adımı Gazi Meclis'imizin açılışını bir bahar sevinciyle karşıladığımız gündür. Bugün, 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal’in sizlere, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramdır." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Hareketi'nin en büyük kahramanlarının çocuklar olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Çevremiz için göstermiş olduğunuz bu hassasiyeti hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çocuklar, annelerden, babalardan ne görürlerse onu taklit ederek büyüyorlar. Bizler çocuklarımızı ne kadar doğa sevgisiyle büyütürsek onlar da dünyayı bu kadar güzel koruyan birer yetişkin olacaklar. Hepimizin insanlık vazifesi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Beş yıldır Sıfır Atık Hareketi için tüm illerimizde bir mücadele başlattık. 31 Mart günü 'Dünya Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Bu etkinliği hayat tarzı haline getirmek durumundayız çünkü kaynaklarımız sınırsız değil. Havamızı, yeşilimiz, suyumuzu korumak zorundayız."

Kurum, daha sonra Sultanbeyli'de yapılan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliklerine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, mülkiyet sorunlarını tek tek çözdüklerini dile getirdi.

Sultanbeyli'de de birçok mülkiyet sorunu olduğunu aktaran Kurum, "Bu mülkiyet sorunlarıyla ilgili belediyemizle ortak bir çalışma yürüttük, vatandaşlarımızın mülkiyetlerini kendilerine verdik. Şimdi de imar planlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, "Çocuklar, çevremizi korumaya devam edecek miyiz? Doğamızı koruyacak mıyız? 14 Mayıs'ta annelerinizle, babalarınızla Cumhurbaşkanımıza Sultanbeyli'de rekor oy verecek miyiz? Balkon konuşmasını Sultanbeyli'de yapacak mıyız? Biz de size daha iyi bir gelecek için tüm ağabeylerinizle birlikte gece gündüz çalışma sözü veriyoruz." şeklinde konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de şenliğe katıldı.

AA