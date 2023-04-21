Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı müjdesi olarak, Bakanlığın eleman alımına ilişkin paylaşım yaptı.

Nitelikli iş gücünü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadrolarını genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarının başvurularını beklediklerini kaydeden Nebati, "Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim. Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak ve güçlerine güç katacak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 360 defterdarlık uzman yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye uzman yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı ve 40 muhasebe denetmen yardımcısıyla 20 Hazine avukatı istihdam edeceklerini bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığına da 50 devlet gelir uzman yardımcısı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapacaklarının müjdesini veren Nebati, şunları kaydetti:

"Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim."

AA