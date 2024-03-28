Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zonguldak temasları kapsamında bir otelde iş insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin taş ve topraktan ibaret zannedilmemesi gerektiğini, canlı organizmalar olan kentlerin bakım ve ihtimam istediğini belirtti.

Özhaseki, devletler arasındaki rekabetin şehirler arasında da bulunduğuna değinerek, eğer kentlerin geleceğe sağlıklı şekilde taşınması isteniyorsa çok hızlı değişimlerin yaşandığı zamanın ruhunun yakalanması gerektiğini vurguladı.

Şehircilik alanındaki "Şehirlerin geleceği yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır" söylemini aktaran Özhaseki, valiler, belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri bir araya gelip hedef koyarlarsa kentlerin geleceğinin aydınlık olacağını anlattı.

Bakan Özhaseki, yerel yönetimlerde ortak akılla üretilen projelerin peşine düşmenin önemine değinerek, "Sonra el ele kol kola girmek lazım. Sonra da iktidara 'Bir dakika bize yardım et, buralarda biz yetişemiyoruz' demek lazım. İktidar büyük bir nimet. Bundan istifade etmek lazım." diye konuştu.

Şehirlere yapılan yatırımlarda parti ayrımcılığının zarar verdiğine dikkati çeken Özhaseki, "Halbuki hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar. Emin olun, biz şehirlerimizi büyütemezsek, geliştiremezsek, inşallah böyle bir sonuçla karşılaşmayız ama çocuklarımız okumaya giderler ve bir daha da gelmezler. Arada bir telefonla arayan insanlar haline dönüşürler. O yüzden şehrimize sahip çıkıp ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çarpık kentleşme eleştirisi

Özhaseki, batıda şehir planlamacılığının çok önceleri yapıldığını ancak Türkiye'de bu işlemlerin yeni yeni tamamlandığını aktararak, hazırlıksız yakalanılan göçler nedeniyle yaşanan çarpık kentleşmelerin ardından 2000'li yıllara gelindiğinde kimliksiz ve sağlıksız şehirlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Selçuklu ve Osmanlı'daki mimari yapılar incelendiğinde medeniyetin izlerinin görüldüğüne işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki yüz yıllık Cumhuriyet'te bilim adamlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz var. Kurduğumuz şehirlere bakın arkadaşlar. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum bunu, birisini suçlamak için asla söylemiyorum. Ne medeniyeti dersiniz şimdi bulunduğumuz ortama? Olsa olsa 'arabesk medeniyeti' deriz. İstanbul'a varıyorsunuz, camdan son teknolojiyle donatılmış muhteşem bir bina ve yanında bir tamirhane, iki briketten gecekondu... Böyle bir medeniyet olabilir mi? En üzücü tarafı da buranın deprem ülkesi olduğunu, afetlerin her an bizi beklediğini unutmamız, bunları göz ardı ederek şehirleşmeye geçmemiz."

Bakan Özhaseki, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırıldığını, bütün bilim adamlarının olası Marmara Depremi'nden bahsettiğini anımsatarak, binlerce yıldır kırılan fay hatları gerçekliğinin unutulması halinde tekrar aynı acıların yaşanacağının altını çizdi.

Depremin etkilediği şehirlerde 300 binden fazla konutun inşasının devam ettiğini, şu ana kadar 76 bin konutu hak sahiplerine dağıttıklarını bildiren Özhaseki, altyapı çalışmaları için 60 milyar liraya yakın uzun vadeli kredi temin ettiklerini, 11 ilde altyapıyı baştan yaptıklarını aktardı.

"Yapmamız gereken şey, hasarları sararken bu tür afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Konutlarımızı daha sağlam, güvenli hale getirmek. Bunun hazırlığını yapmalıyız. Kentsel dönüşüm için bakanlık olarak her yerde duyuruda bulunuyoruz. Gelin diyoruz, beraber yapalım. Hangi partiden olursanız olun hiç fark etmez. Yeter ki gelin. Bu siyaset üstü bir durum, bunu siyasete lütfen alet etmeyin, ama derdimizi bir türlü anlatamıyoruz."

Özhaseki, kentsel dönüşümde herkese iş düştüğünün altını çizerek, kamu eliyle yapılan yatırımların yanı sıra özel sektörün bu alandaki faaliyetlerinin önemine değindi.

"Bundan sonra önümüze bakacağız, çalışacağız"

Türkiye'deki yapı stokunun çoğunun 2000 öncesindeki yönetmeliklere göre yapıldığını, milyonlarca ev ve iş yerinin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, Türkiye'deki inşaat sektörünün geleceğinin çok parlak olduğu yorumunda bulundu.

Mehmet Özhaseki, Türk halkının güçlü devlete sahip olduğuna, son yaşanan depremin altından kalkabilecek çok az sayıda devlet bulunduğuna ve iktidarları döneminde çok sayıda hükümeti devirme operasyonunun yapıldığına dikkati çekerek, "En son yapılan Gezi kalkışmaları, 17-25 Aralık darbesi, çukur eylemleri, ihtilal denemesi. Ya bunlardan biri Avrupa'da olsa çökertirlerdi ülkeyi." dedi.

Terör örgütlerinin hepsinin aynı yerden beslendiğini, 4-5 ülkeden destek aldığını anlatan Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çok şükür dağlar temizlendi, şehirler temizlendi. Koridorlar oluşturuldu, örgütlerin hepsi toprağın altına girdi. Bundan sonra da zaten yaşama hakları yok o örgütlerin. Bireysel bir takım hadiselerle canımızı yakmaya çalışabilirler o kadar. O da dünyanın her yerinde oluyor. İnşallah yaptırmayız ama onun dışında yapabilecekleri herhangi bir etki kalmadı. Bundan sonra önümüze bakacağız, çalışacağız."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ise Filyos projesi ile kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan ile STK temsilcileri, iş insanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bakan Özhaseki, lavuar alanında incelemede bulundu

Toplantının ardından lavuar alanında incelemelerde bulunan Özhaseki, Zonguldak için önemli bir bölgede bulunduklarını anlattı.

Bölge insanının ekmek kapısı konumundaki yerin zamanla yenilenmesi gerektiğini aktaran Özhaseki, "Neredeyse 45 dönüme yakın arazi. Bir taraftan TOKİ'miz burada hem millet bahçesi hem müze hem de sosyal tesis inşaatlarına başladı. Bir taraftan da esnaf arkadaşlarımızın işlerini yapabilmeleri için modern çarşıları burada yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, projenin tamamlanmasıyla bölgenin herkesin uğrak noktası haline geleceğini, ziyaretçilerin kömürün elde ediliş sürecini öğrenmenin yanı sıra sosyalleşme imkanı bulacağını da sözlerine ekledi.