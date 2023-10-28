Özhaseki, Hayırsever Ahmet Gönen tarafından eşi adına Kayseri'nin Talas ilçesinde yaptırılan Emine Gönen Ortaokulunun açılışında, Kayseri'ye her geldiğinde açılışlarla, hizmetlerle dolu günler geçirdiğini belirtti.

Talas Belediyesinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 eser açmayı hedeflediğini aktaran Özhaseki, "Bırakın 100 açılışı bir tane bile açılış yapamayan belediyeleri biliyoruz. Sadece bir heykel yaptırarak hizmet ettiğini zanneden belediyeleri biliyoruz. Onların da Allah iyiliklerini versin, inşallah önümüzdeki günlerde güzel hizmet etmelerini Allah nasip etsin diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kayseri denilince akla eskiden ticaret geldiğini, artık hayırseverliğinin de öne çıktığını, hangi şehre gitse Kayserililerin hayırseverliğinden söz edildiğini belirterek, kendisinin de gittiği her yerde bu konuya değindiğini dile getirdi.

Hayırseverlerin, memleketlerine hayır eserleri bıraktığını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Okul da bugünün anlamına en uygun düşen iş olmuş. Biz inanıyoruz ki geçici bir dünyadayız, ömrümüz sınırlı. Allah'ın huzuruna çıkacağız, hesap vereceğiz. Geride ne bıraktıysak onlarla anılacağız. Nice zenginler, nice servet sahipleri gelip geçmiştir ama anılanlar, arkasından rahmetle yad edilenler hep eser bırakanlar olmuştur. Onlardan biri Hunat Hatun'dur. Aradan 800 yıl geçmiş, halen Hunat Hatun'a dualar edilir. Kayseri'nin hayırseverlerinden Nuh Naci Yazgan, Adana'daki fabrikasının tüm kumaşlarını orduya verir. Atatürk davet eder, devletin borcunu sorar. O der ki, 'Efendim, bu devlet bizim her şeyimiz. Devlet olmazsa biz olmayız, ne borcu, neyim var neyim yok, bütün servetim bu millete, devlete armağan olsun.' Cumhuriyet işte böyle kuruldu ve nihayetinde bugünlere geldik. Kuranlara başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Allah rahmet etsin diye dua ediyoruz. İnşallah bundan sonra da daha güzel Türkiye yüzyıllarına gayret ederek, bizler de layık olduğu şekilde ülkemizi refaha kavuştururuz diye niyaz ediyoruz. "

"Eğitimsizlik; gerilik, cahillik, kabalık"

Özhaseki, eğitime herkesin önem vermesi gerektiğini, eğitimin sonucunun nezaket, kalkınma, kültür, sanat; eğitimsizliğin ise gerilik, cahillik, kabalık olduğunu ifade etti.

Milli eğitime 20 yıl önce ayrılan bütçenin 10 milyar lira civarında olduğunu aktaran Özhaseki, "2023 yılı eğitim bütçesi 651 milyar lira. Okullarımızda 3 milyon 700 bin civarında kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz. Eskiden kitap alabilmek için zorlanırdık. Sıfır kitap alamazdık, eski kitapları okulun bahçesinden alırdık. Bu ortamlardan şimdi okula başladığında her öğrencinin sırasında kitabının hazır olduğu ortama geldik. Bu okullarda yavrularımız okuyacak, eğitim görecek, meslek sahibi olacak, hem kendilerini ve ailelerini kurtaracak hem de bu aziz millete hizmet edecek." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak nice yüzyıllara erişmeyi diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise hayırseverlere kente verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da toplumun tüm kesimlerinin refahı için çalıştıklarını belirtti.

Hayırsever Ahmet Gönen'in oğlu Nazif Gönen ise okulun inşaatında emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua okunup açılış kurdelesi kesildi, hayırsever Ahmet Gönen'e plaket verildi.