Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık öncülüğünde, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketinin Haziran 2017'de israftan kaçınılması, atığın önlenmesiyle azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi hedefiyle başlatıldığını anımsattı.

Emine Erdoğan sayesinde Sıfır Atık'ın küresel çevre hareketine dönüştüğünü ve bir dünya markası haline geldiğini vurgulayan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza atan ilk lider olduğu için teşekkür etti.

Özhaseki, Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevreyi korumak, sıfır atık bilincini oluşturmak ve daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Emine Erdoğan'ın çalışmaları doğrultusunda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu ve başkanlığını da Emine Erdoğan Hanımefendi üstlendi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katkılarıyla, Türkiye tarafından BM Genel Kuruluna sunulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak İçin Sıfır Atık Uygulamalarının Teşvik Edilmesi kararı, 105 ülkenin eş sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilerek 30 Mart gününün Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanılması kararlaştırıldı. Böylelikle Sıfır Atık, Türkiye'den dünyaya taşınan milli bir marka haline geldi. Hedefimiz Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hamlesine Sıfır Atık Hareketiyle büyük bir katkı sunmaktır. Çevreci lider Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde ve saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde daha temiz ve daha güzel bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Hedef geri kazanım oranını 2035'e kadar yüzde 65'e çıkarmak

Özhaseki, Sıfır Atık hareketinin ülke ekonomisi için önemine de dikkati çekerek, "Sıfır Atık hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık hareketiyle ülke ekonomisine 185 milyar lira geri kazandırdık." bilgisini paylaştı.

Uygulamayla israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladıklarını belirten Özhaseki, Sıfır Atık hareketiyle 2017-2023 dönemi içerisinde 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal ve 16,2 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere yaklaşık 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Özhaseki, 2017'de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranını, 2023'te yüzde 35'e yükselttiklerini ve bu oranı 2035'e kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedeflediklerini, böylece birçok ağacın kesilmekten kurtarılacağını, ülke ekonomisine de büyük kazancın sağlanacağını vurguladı.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, dünyanın dört bir yanında kutlandı

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla New York'ta bulunan BM Genel Merkezi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Emine Erdoğan'ın da video mesaj yoluyla katıldığı kutlamalara, BM'ye üye ülkelerin katılımıyla 27 Mart'ta BM Genel Merkezi'nde, uluslararası kuruluşların, daimi temsilciliklerin ve dış misyonların katılımıyla Roma'da BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Merkezi'nde, Cenevre'de BM Ofisi'nde, UNEP ve UN Habitat işbirliğiyle Nairobi'de BM Ofisi'nde, 28 Mart'ta Viyana'da BM Merkezi'nde, Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kutlamalar, 2 Nisan'da Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Oditoryumunda yapılacak.

Öte yandan deprem bölgesindeki illerde de günün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca, çocukları bilgilendirmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için birçok etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde, çocuklar arasında Hacivat ve Karagöz oyunu, sıfır atık bilgi yarışmaları, müzik eğlence aktiviteleri düzenlenirken Sıfır Atık bilgi yarışmasında başarılı olan ilk 5 çocuğa hediye verildi.