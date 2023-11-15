Bakü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "2. Türk Dünyası Meteoroloji Forumu"nda konuştu.

Şehircilik konusuna işaret eden Özhaseki, bulundukları coğrafyanın terör ve deprem sorunu gibi iki dezavantaja sahip olduğunu söyledi.

Özhaseki, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadeleye değinerek, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada artık yeraltı örgütlerinin tamamını toprağa gömerek bir daha çıkamayacakları hale getirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin deprem sorununa dikkati çeken Özhaseki, son yüzyılda 6 ve üzeri büyüklükte 226 deprem yaşadıklarını aktardı. Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Bu büyük bir imtihandı. Biz hep birlikte, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bu imtihanın altından kalkabilmek için büyük mücadele verdik. Yanımızda ilk gördüğümüz ülkeler başta Azerbaycan olmakla birlikte KKTC, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk cumhuriyetleri oldu." diye konuştu.

"3 sene sonra AB'ye mal satımında, kirletmeden üretildiğine dair yeşil sertifika istenecek"

Özhaseki, iklim değişikliğiyle ilgili şunları kaydetti:

"Dünyada son 150 yılda ısı 1,1 derece arttı. 2 derece arttığında herhalde gıda krizi ve göçler başlayacak, savaşların önü açılacak. O yüzden büyük bir mücadeleyi hep birlikte vermeliyiz. İklim değişikliğinin en büyük sebebi, sanayi devrimiyle birlikte başlayan büyük şehirleşme, aşırı üretim ve tüketim, dünyanın kirletilmesidir. Dünyayı en çok kirleten ülkelere baktığımız zaman Çin'i, Hindistan'ı, ABD'yi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini görüyorsunuz. Türkiye'nin kirletme oranı ise yüzde 1'in altında. Böyle olmasına rağmen biz kirletmemeye devam edeceğiz."

Millet bahçesi projeleri, ülkeye kazandırılan yutak alanlar, deniz ve plajların temizlenmesi gibi konularda değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "3 sene sonra AB'ye mal satımında, kirletmeden üretildiğine dair yeşil sertifika istenecek. Bunu gösteremeyenler ciddi bedel ödemek zorunda kalacak veyahut da ürün içeri alınmayacak. Şu anda 254 milyar dolarlık ihracata ulaşmış ülke olarak bütün sanayicilerimizi uyarıyoruz ve yeni döneme uyum göstermelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne işaret eden Özhaseki, şunları söyledi:

"2017'de ülkemizde çöplerin sadece yüzde 13'ü geri kazanılırken, yüzde 35'lere kadar geldi. Bu sürede elde ettiğimiz geri kazanım 3,5 milyar dolar civarında. Kağıt atıkları geri kazanmakla birlikte 432 milyon ağacı kesilmekten kurtarmış olduk. Birleşmiş Milletler nezdinde 30 Mart günü 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi ve Sıfır Atık Projesi, Türkiye'nin dünyaya kazandırdığı bir marka oldu. Bu mücadelemizi sonuna kadar vermeye devam edeceğiz."

Özhaseki, Anadolu coğrafyasında meteoroloji kaynaklı afetlerin de büyük yer tuttuğunu belirterek, bu konuda erken haber alma sistemlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Meteorolojik uyarı ve erken haber alma konusunda Türkiye'de yapılan faaliyetlere dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"'Birliğimiz gücümüzdür' diyerek, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk Dünyası Meteoroloji Birliğini kuralım. Bu anlamda gönül coğrafyamızın hakim olduğu özellikle Türk devletlerinin bulunduğu ülkelerimize açık duyuruda bulunuyorum. Elimizde ne imkan varsa, ne tür kabiliyetlerimiz, birikimlerimiz, bilgilerimiz varsa sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu konuda her zaman işbirliğine açığız ve sizlerden gelecek her teklifi de sonuna kadar destekleyeceğiz."