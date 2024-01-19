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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların tamamen asılsız olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi." iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.

OVP bütçe hedeflerine işaret eden Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

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