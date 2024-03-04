Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...Kaynak: AA
Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...Kaynak: AA
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