Bakan Şimşek, "Piyasaları tedirgin edecek adım atmayız. Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." şeklinde konuştu.

Altının gramı 2 bin 109 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 109 liradan işlem görüyor

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Kaynak: AA