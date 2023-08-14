Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu köprülerin ekolojik dengenin korunması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu projelerle çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçildiğini, trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bugüne kadar kara yolu ve demir yolu olmak üzere toplamda 8 ekolojik köprü inşa ettiklerini, İstanbul-İzmir, İzmir-Çeşme otoyollarında ikişer, Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, Tarsus-Pozantı otoyollarında birer, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattında da bir ekolojik köprü bulunduğunu aktardı.

Ekolojik köprü sayılarını artıracaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda 4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor. İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir, Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün yapımı sürüyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi."

AA