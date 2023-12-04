Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.