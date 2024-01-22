Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

"Acil durum" sinyali veren geminin 7 kişilik mürettebatının tahliyesine 09.40'ta başlandığını belirten Yerlikaya, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " MV Sicilia " isimli yük gemisinin Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığını ve karaya sürüklendiği ihbarının alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Tüm milletimize ilham kaynağı oldun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Tüm milletimize ilham kaynağı oldun"

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.