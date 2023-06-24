İzmir

İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını, bu konuda farkındalık oluşturmak için kentte önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi.

Gıda denetimleriyle ilgili yayınlanan bir iç talimatın kamuoyunda yanlış anlamalara neden olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, her yıl yaklaşık 2 milyon gıda denetimi yapıldığını, ekiplerin planlamalar ve kendilerine gelen ihbarlar kapsamında sahada tüm unsurları dikkate alarak denetim yaptığını aktardı.

Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu konuyla alakalı bir iç talimatın kamuoyu tarafından yanlış anlaşılması var. Bunu haklı görüyorum açıkçası. Bizim bu konuda daha dikkatli olmamız gerekir. Bu tamamen bir iç uygulamanın, iç talimatın yayınlanmasıydı. Arkadaşlarımıza da talimatı verdik. İç talimatları yenileyecekler. Kamuoyunun da bu hassasiyetini böylece gidermiş olacağız.

Bugüne kadar nasıl yapılıyorsa, ne denetimi yapılıyorsa yine aynısı yapılacak. Genele şamil olması mümkün değil ama elbette orada bir yanlış anlama oluşmuş. Denetimin içeriğinde ve niteliğinde bir değişim olmasının imkanı yok, söz konusu bile değil. Türkiye'nin bütün gıda güvenliği, gıda güvencesi üzerinde olan bir bakanlığın bir ürünle anılarak o ürün üzerinden tanımlanmasını düşünemiyorum."

Lahmacun denetimi örneği

Konuşmasında lahmacun üzerinden denetim örneği veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Artık lahmacunun içerisinde her şey olacak mı? Kesinlikle söz konusu değil. Eğer siz bir lahmacun yiyecekseniz onun içerisinde olması gereken neyse onun malzemesini benim arkadaşlarım aynı şekilde kontrol edecekler ve denetleyecekler. Bu zamana kadar ne yapıldıysa, ne olması gerekiyorsa, neye izin verilmesi gerekiyorsa aynı şekilde devam edecek. Bunun dışında bir ürünün içerisindeki malzemelerin 'Artık istediğiniz gibi bunu yapabilirsiniz' şeklinde izin verilmesi veya buna izin verecek bir talimatın yayınlanması söz konusu bile değil."

Yumaklı, Türkiye'nin gıda güvenliğinin emanet edildiği bir bakanlığın bu şekilde gündem olmasının çok hoş olmadığını, vatandaşların kafasında hiçbir şekilde şüphe oluşmaması gerektiğini de belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Biz her zaman buradayız. Bu tür kötü kullanımlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Zerre kadar da tahammülümüz ve bununla ilgili herhangi bir hoşgörümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

AA