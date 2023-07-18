Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırım, savunma sanayisi, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar yapıldı. İş insanlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde yeni işbirliklerine imza atıldı.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında savunma ve havacılığın öncü rol oynadığını belirtti.

Kilogram başına ihracat değerini yükseltebilmenin yolunun yüksek teknoloji üretebilmekten geçtiğine işaret eden Kacır, "Savunma sanayi ihracatı, stratejik işbirliklerinin kapısını aralıyor." ifadesini kullandı.

"Ülkemiz ticaret tarihinde savunma ve havacılık alanındaki en büyük ihracat anlaşması"

Ticaret Bakanı Bolat da paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti büyüyor ve gelişiyor, geliştikçe üretim ve ihracat yapıyor. İhracat yaptıkça ülkemize döviz giriyor, istihdam oluşuyor, yatırım ve üretim artıyor. Ülkemiz ticaret tarihinde savunma ve havacılık alanındaki en büyük ihracat anlaşmasına Suudi Arabistan'da imza atarak hepimizi gururlandıran Baykar'ı ve şirketin Üst Yöneticisi Haluk Bayraktar Bey'in şahsında tüm mühendisleri ve emekçileri candan kutlarım."

Söz konusu gelişmeyi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından duyurmuş, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullanmıştı.

AA