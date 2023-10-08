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Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat A. ile şantiye şefi Sedat K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı Pala, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Bacağına beton parçası saplanan işçi, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bu sırada kuyuda bulunan işçi Veysel Pala'nın üzerine, kepçe ile indirilen beton bloktan kopan parça düştü.

Yenimahalle Tayyareci Fethi Sokak'ta, beton blokları kuyuya indirmek için kepçeyle çalışma başlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de, İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları sırasında kepçe tarafından kuyuya indirilen beton bloktan kopan parçanın üstüne devrildiği işçi hastanede hayatını kaybetti.

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