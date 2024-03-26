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Güçlükle ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Akış, "İnşallah denizanaları 1-2 ay içerisinde gider biz de bu kötü durumdan kurtuluruz." ifadesini kullandı.

Mesailerinin verimsiz geçtiğini belirten Akış, "Her seferinde ağlarımız denizanasıyla doluyor, günümüz boşa gidiyor. 1500 metrelik ağımız komple denizanasıyla doldu. Balık tutamıyoruz. Çok kötü durumdayız." dedi.

Esnafın sabah saatlerinde teknelerine çektiği ağlara çok sayıda ölü göçmen denizanası dolandı.

Arkum Mahallesi kıyısından gece denize açılan balıkçılar , çipura, mercan ve halili avlamak için ağlarını suya bıraktı.

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