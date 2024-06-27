Çekya maçının oyuncusu seçilen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Maçın oyuncusu seçildiğim için mutluyum ama daha önemlisi bugün aldığımız galibiyetti. Benim için oynadığım pozisyon fark etmiyor, hocam bana nerede şans verirse takıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Barış, son 16 turunda eşleştikleri Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybettiklerinin hatırlatılması üzerine, "İntikam peşinde değiliz, adım adım ilerliyoruz. Kamptan önce konuştuğumuz hedefimiz gruptan çıkmaktı, sözümüzü tuttuk, şimdi yeni hedeflerimiz var. Avusturya maçı gerçekten zor olacak. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz, gerçekten çok yetenekli oyuncularımız var. Avusturya ile iyi ve zorlu bir maç oynayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.