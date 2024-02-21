ŞAHİN, GENÇLERE OKÇULUK SPORUNU ÖNERDİ ŞAHİN, GENÇLERE OKÇULUK SPORUNU ÖNERDİ
Haber: Suat Ünal

Atina başkonsolos yardımcısı Erdem Kutlu'nun kıydığı bu sürpriz nikahtan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajlarını paylaştılar.