Haber: Suat Ünal
Atina başkonsolos yardımcısı Erdem Kutlu'nun kıydığı bu sürpriz nikahtan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajlarını paylaştılar.
Atina başkonsolos yardımcısı Erdem Kutlu'nun kıydığı bu sürpriz nikahtan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajlarını paylaştılar.
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