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Atina başkonsolos yardımcısı Erdem Kutlu'nun kıydığı bu sürpriz nikahtan sosyal medyadaki paylaşımlarıyla haberdar olan çiftin sevenleri kısa süreli şaşkınlığın ardından tebrik mesajlarını paylaştılar.

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