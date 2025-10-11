BARTIN (AA) - Akmanlar köyü Devşeyli Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi 41 yaşındaki Sabancı, 2016'da evlendikten sonra eşinin hobi olarak yaptığı arıcılığa merak saldı.

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu Sabancı, hobi olarak başladığı arıcılığı zamanla profesyonel olarak sürdürmeye karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen 'Uzman Eller Projesi'ne 3 yıl önce başvuran Sabancı, yüzde 70'i devlet destekli yaklaşık 300 bin lira yatırımla 150 arılı kovan desteği almaya hak kazandı.

Yılda 1 ton bal verimi alan Sabancı, geçen yıl Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurarak yüzde 70'i hibe, 700 bin lira yatırımla kovan sayısını 200'e çıkardı. Sabancı, aldığı destekle depo olarak kullandığı konteyner ile dinlendirme ve süzme kazanları gibi ekipmanlarını da genişletti.

İlerleyen süreçte kovan sayısını artırmak ve kraliçe arı üretimine de yönelmek isteyen Sabancı, yıllık elde ettiği 2 ton kestane balını çevre il ve ilçelere satıyor.

'Arılıkta kendimi iyi hissediyorum'

Esra Lermi Sabancı, AA muhabirine, amcasının da arıcılık yaptığını, gençlik yıllarında doğaya ve arıcılığa ilgi duyduğunu söyledi.

Eşinin hobi olarak arıcılık yaptığını, kendisinin de bu işi yapma heves duyduğunu anlatan Sabancı, 'Evlendikten bir süre sonra eşime bu işi büyütmek istediğimi söyledim. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının hibe ve destek projelerine başvurdum. Başvurularımın onaylanmasıyla kovan sayımı önce 150'ye, sonra 200'e çıkardım.' dedi.

İşini zevkle yaptığını belirten Sabancı, 'Arıcılığı seviyorum. Arıları başta kestane olmak üzere endemik türleri ve zengin florasıyla öne çıkan yükseklere çıkardığımız dağ bayır hoşuma gittiği için arıcılık zevkli oluyor. Gezgin olarak arıcılık yaptığım için kestane ağaçları için arıları taşıma yapıyoruz. Geri getirdiğimizde de bal sağımı oluyor, arı beslemeleri, bal süzümü, paketleme işleri oluyor. 2 ton kestane balının yanı sıra polen de alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sabancı, ürettiği balı çevre il ve ilçelere toptan ve perakende olarak sattığını dile getirerek, şöyle devam etti:

'Bu konuda en büyük destekçim eşim oldu. Gerek çevrem gerekse iş ve işlemler için gittiğim kamu kurumlarında bu işi yaptığımı ve büyüttüğümü öğrenenler, beni övüyor. Bu da hoşuma gidiyor. İşimi daha da ilerletmek istiyorum, arıcılık güzel meslek. Genelde kadınlar özellikle arı sokmasından çekinir ama çok yorucu, ağır bir meslek değil, gayet zevkli. Başladığınız zaman ve para kazandığınızı da gördüğünüz zaman o sizi oraya çekiyor. Kovan sayımı artırmak istiyorum, belki 300 kovana çıkabilirim. Kraliçe arı üretimine de yönelmek istiyorum. İyi ki başlamışım diyorum. Arılıkta kendimi iyi hissediyorum. Çocuk bakar gibi arı bakarım.'

'Eşim destekler sayesinde işini büyüttü'

Teoman Sabancı da marangoz atölyesi olduğunu, arıcılığı hobi olarak yaptığını ifade ederek, eşinin arıcılığı büyütmek istediğini kaydetti.

Eşinin devlet destekleriyle de profesyonelleştiğini belirten Sabancı, 'Devletimiz sağ olsun. Eşim destekler sayesinde işini büyüttü. Eşim doğayı, ormanları da çok sever. Arıcılığı da severek yapıyor. Başarabileceğine inanıyordum ama 200 kovana kadar çıkabileceğini de düşünmüyordum ama yaptı. Ben de kendimce yardımcı olmaya çalışıyorum ama genel olarak bakımları, sağımı, paketlemesini, satışını her şeyi kendisi yapar.' diye konuştu.

Muhabir: Selim Bostancı