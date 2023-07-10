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AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

AFAD'dan 15 il için "turuncu", 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, Kemer Meydanı'nda bulunan taksi durağı, minibüs durakları ile bir marketin suyla dolduğu görüldü.

Kemerköprü ve Tersane Caddesi'nde taşan ırmağın yarattığı tahribat, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Şehirde önceki günden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle dün meydana gelen selde tarihi evlerin giriş katlarıyla iş yerlerini su bastı.

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