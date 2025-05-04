4. dakikada Hatayspor öne geçti. Başakşehir savunmasının paslaşması sırasında araya giren Görkem Sağlam, müsait durumdaki Strandberg'e çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Strandberg'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Başakşehir skora denge getirdi. Sağ kanattaki Crespo'nun altıpasa ortasında topla buluşan Piatek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in şık çalımlarla rakibini geçerek kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kornere çeldi.

24. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Yusuf Sarı'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında aldığı topla Hatayspor savunmasını çalımlayarak çizgiye kadar inen Crespo, meşin yuvarlağı Yusuf Sarı'ya çıkardı. Yusuf Sarı'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sol köşeye vuruşunda, kaleci Bekaj'ın çeldiği meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Hatayspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Boutobba'nın kaleye uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

82. dakikada Başakşehir 3-2 öne geçti. Umut Güneş'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Brnic, şutunu çekti. Recep Burak Yılmaz'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

90. dakikada Brnic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Keny, Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 4-2.

Karşılaşma, Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Murat Şahin: Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, "Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Mersin Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önceki haftalarda Türk hakemlerine güvenilmesi noktasında açıklamalar yaptığını anımsattı.

Bu duruma Türk hakemlerinin pek yanaşmadığını dile getiren Şahin, hakemlerin pek fazla gelişme arzusunda olmadığını savundu.

Uzun zamandır bu kadar kötü bir maç yönetimi görmediğini kaydeden Şahin, "Bizler nasıl oyunumuzu geliştirmek için çabalıyorsak hakemlerimiz de dikkatli olsun." dedi.

Lige iyi veda etmek için iyi oynamak istediklerini anlatan Şahin, zaman zaman bunu başardıklarını ancak kırılma noktalarında hedefsiz kalmadan dolayı başarılı olamadıklarını vurguladı.

"Gençlerimizi oyuna katma çalışıyoruz"

Kırılma anlarında galibiyet alamadıklarına dikkati çeken Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Gelecek sene için hazırlık bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi oyuna katmaya çalışıyoruz. Kalan maçlarımızda onlara süre vereceğiz. Belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15, 20 dakika, yarım saat süre vereceğiz."

Çağdaş Atan: Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, "Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık." dedi.

Atan, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Hatayspor'un saygıyı hak edecek şekilde mücadelesini sürdürdüğünü dile getiren Atan, rakiplerinin lige veda etmesine rağmen içeride ve toplu oyunda etkili olduğunu aktardı.

"Şok bir gol açıkçası biraz bizi endişelendirdi"

Maçın başında baskı planlarının işlemediğine değinen Atan, şöyle konuştu:

"Şok bir gol açıkçası biraz bizi endişelendirdi. Yediğimiz golden sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı. Top bizdeyken formasyonumuzun çok iyi işlediğini gördük. Ondan sonra biraz rahatlamadık değil. Golün geleceği belliydi. Sağ taraftan iyi hücumlar yaptığımızı düşünüyorum. Sol tarafta erken hücum ve final tercihleri, oyunu biraz o tarafta tutma çabamız ritmimizi biraz bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. Penaltıyla daha rahat içeri girip farklı senaryoda maçı oynayabilirdik."

Atan, 2-2'ye kadar gayet iyi oynadıklarını dile getirerek, kalelerinde tehlike yaşamadıklarını ve pozisyon üreterek devam ettiklerini vurguladı.

Güzel bir gol yediklerine değinen Atan, "Boutobba çok formda. Onu tebrik ediyorum. İçe kırılmalarını hem çalışarak hem analizle hem de görselle oyuncularımıza göstermemize rağmen oradan bir gol yedik. Pozisyonlara girdiğimizde, final paslarında biraz tedirgin olduğumuzu gördüm. Gol geldikten sonra tekrardan doğru ve iyi oyunu oynamaya başladık, farkı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Atan, sonradan oyuna giren tüm oyunculardan katkı aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu durumun kendileri için önem arz ettiğini sözlerine ekledi.