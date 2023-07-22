Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde çayırlık alanda hortum meydana geldi. Hortum halkı ve esnafı korkuttu.

Hortumun çıktığı yere yakın bulunan esnaflardan Ali Hüzeyf, “Ben çok şaşırdım, o esnada iş yoktu sonra hortum çıktı Amerikan filmleri gibiydi. Türkiye' de hiç görmedim daha önce ben görünce yerden çöpler 20 veya 30 metre yükseldi. Enterasan bir durumdu." dedi.

Aynı mahallede esnaf olan Oktay Karakaya, “Birden rüzgar esti iki tane birden hortum çıktı. Biz hayretle izledik daha önce hiç karşılaşmamıştık, hortum çıkması için öyle güçlü bir rüzgarda yoktu ama bir anda oldu. 5 yada 7 saniye sürdü sonra kayboldu herhangi bir zararı olmadı. İstanbul’un göbeğinde ilk defa karşılaştık. İki hortumun yan yana olması çok ilginçti o günün akşamı büyük bir fırtına oldu sıcakların ardından olması bizi tedirgin etti.” ifadelerinde bulundu.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN