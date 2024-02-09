Son yıllarda popüler olan e-ticaret sektörüne, kendi kurmuş olduğu EGGE Home şirketiyle giriş yapan isim bu noktada bildiği ve hakim olduğu mobilya ve dekorasyon alanında da birçok farklı e-ticaret platformu üzerinden satışlarına devam etmektedir.



Kendi üretimlerini yapan ve bu konuda oldukça profesyonel ekip ile çalışan Görkem Ahi mobilya denince akla gelen hemen her üründe müşterilerine hizmet vermektedir. Bu noktada yalnızda bireysel müşterilerle değil, Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Kocaeli Üniversitesi ve Hastanesi, Sakarya üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri başlıca olmak üzere yıllar içinde birçok kamu kurumlarının da projelerinde yer almışlardır. Diğer yandan Kocaeli bölgesinde sınırlı kalmayıp Türkiye’nin birçok şehrinde çalışmalarına da devam etmektedirler. Bu kadar farklı noktaya ulaşan mobilyalarının sırrı ise müşterilerini anlamak. Müşterilerinin zevkini ön plana çakarak ve bu yaparken trendleri de takip etmek ilk hedefleri. Diğer yandan mutfak dolabı, banyo dolabı, giyinme odası, TV ünitesi, merdiven, kapı, portmanto ile beraber ev ve iş yerleri için tüm tadilatlar dahil olmak üzere anahtar teslim projeler yapmaktadırlar. Bu noktada müşterilerinin güler yüzünü görmek ise Görkem Ahi ve ekibi için oldukça önemli. Her ne kadar zorluklarda yaşasalar bunun için emin adımlarla ilerleyen Görkem Ahi gelecekte de müşterileri ile birlikte bu mutluluğu devam ettirmek istiyor.