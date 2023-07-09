İSTANBUL - Almanya'nın Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleşen İzleme Komitesi toplantısında "Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre" için hazırlanan "Postdam Deklarasyonu" kongre üyeleri tarafından kabul edildi.

“Temiz bir çevre ve yeşil, insan haklarının temelidir”

Türkiye Milli Delegasyon Üyesi olarak 20 yılı aşkın süredir Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi'nde ülkemizi temsil eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Almanya'da Brandenburg Meclisi'nin ev sahipliğinde toplanan İzleme Komitesi toplantısına katıldı. Sürdürülebilir çevreyle ilgili kabul edilen Postdam Deklarasyonu'nun önemine değinen Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı: "2022 yılında İstanbul da toplanan İzleme Komitesi Toplantısı'na ev sahipliği yapmıştık. Bu yılda Almanya'nın Brandenburg Meclisi'nin ev sahipliği yapıyor. Gündemimizde çevre konusu vardı. Temiz bir çevre ve yeşil, insan haklarının temelidir. Bundan sonraki Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Kongresi'nin faaliyetleri içinde önemli bir yer tutacağına inanıyorum. Biz de Türk Milli Delegasyon üyeleri olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Ayrıca bu toplantıda, üye ülkelerin Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na uyup uymadıklarını tespit eden komisyon ve İzleme kurulu raporlarını da müzakere edip değerlendirdik."

HABER: METE YILMAZ