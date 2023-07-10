İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, ilçeye modern bir bilim merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İnşaatı devam eden bilim merkezini Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ziyaret ederek incelemede bulundu. Yapımı devam eden Arnavutköy Bilim Merkezi’nde birçok bölüm yer alacak. Ziyaretçiler, Planetaryum ile gökyüzü gözlem etkinlikleri gerçekleştirirken, Robotik ve Kodlama Atölyesi'nde geleceğin teknolojileriyle tanışacak, Üretim ve Tasarım Atölyesi'nde ise yenilikçi projeler hayata geçirebilecekler. Ayrıca Yetişkin ve Çocuk Kütüphanesi, Gelecek Planlama Merkezi, Bilişim Merkezi, Elektronik Atölyeler, Sergi Alanları, Deney Atölyeleri, Doğa Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunulacak. Merkez’de KOSGEB işbirliği ile teknolojik eğitimler verilecek. Ayrıca merkez de yer alan Uzay ve Havacılık, Çevre ve Enerji alanında yetişkinlere yönelik istihdam odaklı eğitimler verilecek. Start-up firmalar desteklenerek KOSGEB işbirliği ile vergi muafiyeti sağlanacak. T3 Vakfı ve TÜBİTAK ile Dene-Yap atölye eğitimleri verilecek. Merkezde bulunan sergi alanlarında çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlenecek.

“Çok yakında tamamlanıyor”

Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Arnavutköy'e kazandırılan bilim merkezinin önemine vurgu yaptı. Haşim Baltacı, "Müthiş bir eseri daha Arnavutköy'ümüze kazandırıyoruz. Arnavutköy Bilim Merkezimiz çok yakında tamamlanıyor. Bilime ilgi duyan herkesin yararlanacağı, bilişim alanında yetenekli gençlere ve yetişkinlere, istihdam odaklı eğitimler verecek bu şaheser, ilçemize çok yakışacak. Hayırlı olsun" şeklinde paylaşım yaptı.

Arnavutköy Bilim Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte, ilçe sakinleri bilime ve teknolojiye dair keşifler yapabilecek, eğitimler alabilecek. Bilime ilgi duyan herkesin faydalanabileceği bu merkez, Arnavutköy'ün geleceğini şekillendirecek olan gençlere ve yetişkinlere bilişim odaklı eğitimler sunarak istihdam imkanları yaratacak.



HABER: ERCAN AYDIN