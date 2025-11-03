Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini Nedim Güngör yazdı...

Beşiktaş'ın ne zaman iyi olacağını bilmek mümkün değil!

Yönetimi, hocası ve oyuncusu hepsi el birliği ile Beşiktaş'ı dibe çöktürdü.

Beşiktaş'ta zamansız kaptanlık değişimi sonrası pazubandı koluna takan Orkun, 25. dakikada sorumsuzca takımını 10 kişi bırakırken bir çuval inciri de berbat etti.

2-0 öne geçen takım 10 kişi kalınca nasıl olur da direnç gösteremez?

Rakip sana saldıracakken nasıl bir alternatif oyun planın olmaz?

Beşiktaş'ta oyuncu kalitesinin yanında aidiyet problemi de var.

Beşiktaş'ın Kasım ayında havlu atmasına eleştiriler düzen Serdal Adalı yeni eseriyle gurur duyuyor mudur?

Beşiktaş artık Kasım ayında değil Ekim ayında havlu atıyor.

Farklı bitecek karşılaşma rakip taraftarın oley sesleriyle bitti.

Başkan, yönetim, teknik direktör ve futbolcular eserinizle övünün, hakkınızdır!

Ne kadar eksik kalınırsa kalınsın Beşiktaşlı oyuncular silik oynayamaz!

Bu maçın teknik veya taktik hiçbir açıklaması yoktur! Hakem bahanesi de olamaz.

Çünkü Beşiktaş'ın sorunu sadece bu mağlubiyet değildir. Sorunsuz veya problemsiz hiçbir tarafı yoktur!

Başkan, Sergen Yalçın ve oyuncular el ele hep beraber tribüne!..