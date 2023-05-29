İSTANBUL - Mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Başkan M. Ergün Turan, Fatih’in mahallelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Sümbül Efendi Mahallemizde vatandaşlarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Turan, ardından çocuklarla vakit geçirip onlarla fotoğraf çektirdi. Mahalle sakinlerine Yedikule Bahçe’de yetişen Sümbül Çiçeklerinin serüvenlerini de aktaran Başkan M. Ergün Turan, Halkla İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Sümbül Çiçeklerini bizzat hemşerilerimize takdim etti. Pazar esnafını da ziyaret eden Başkan, esnafın hoş sohbeti ve güler yüzü ile karşılandı. Başkan M. Ergün Turan yaptığı ziyaretler esnasında Sümbül Efendi Esnafının dilek ve şikayetlerini doğrudan dinledi. Başkan M. Ergün Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan Yedikule Bahçe Sümbül Çiçekleri de ziyaretler boyunca Sümbül Efendi Mahallesi sakinlerimize ikram edildi.

HABER: METE YILMAZ