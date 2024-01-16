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Ligde henüz puanı bulunmayan Benfica'nın son sırada bulunduğu C Grubu'nda 2'nci Berlin'in 10, lider Gas Sales Daiko Piacenza'nın 12 puanı bulunuyor.

Gruptan çıkma şansı devam eden Halkbank, 3 galibiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 8 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Başkentin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcisi Halkbank ise C Grubu'nda yarın Portekiz deplasmanında Benfica ile karşılaşacak.

Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart, Olympiakos ile Ankara TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde A Grubu'nun 5. maçında Belçika temsilcisi Knack'ı yenerek tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart , 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

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